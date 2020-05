Michelin ed Euromaster hanno esteso per tutto il mese di maggio l’iniziativa di supporto alla CRI, all’ANPAS (Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze) e alla Confederazione delle Misericordie d’Italia varata in occasione della crisi nazionale da Covid-19 e dedicata ai mezzi di soccorso.

Il programma è stato concordato per affiancare chi, dall’inizio della pandemia, è impegnato 24 ore su 24 nell’assistere i cittadini e le strutture sanitarie, prevede la riparazione o la sostituzione gratuita di pneumatici alle ambulanze in caso di foratura o danneggiamento. Questo con l’evidente scopo di garantire la costante mobilità dei mezzi di soccorso.

Per accedere anche in maggio al servizio gratuito attraverso la rete delle officine specializzate Euromaster gli enti potranno rivolgersi al servizio clienti Euromaster, chiamando il numero 0200664521 oppure via mail a gestione.flotte@euromaster.com. Verranno fornite le indicazioni per contattare il centro Euromaster più vicino.

