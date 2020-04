MV Agusta, il marchio storico di moto, è pronta per la fase 2 e una “nuova normalità”, conseguenza della pandemia di Covid 19. “Da oggi in poi cambierà radicalmente il nostro modo di vivere e di lavorare” spiega il gruppo varesino che ancor prima del lockdown totale, per garantire la massima protezione ai dipendenti e instaurare una nuova cultura aziendale della sicurezza aveva riprogettato le procedure interne e le modalità di svolgimento del lavoro. Il 26 marzo a Schiranna si sono fermate le attività produttive, sono stati sanificati gli spazi, buona parte dei dipendenti amministrativi e commerciali ha lavorato in modalità smartworking e solo il magazzino ricambi era in piena attività. Ora MN Agusta “è pronta a riprendere la produzione a pieno regime ed è determinata ad attuare l’ambizioso piano quinquennale annunciato poco prima della scoppio della pandemia.

L’intenzione rimane fermamente quella di portare in pochi anni la produzione dalle attuali 5.000 unità l’anno ad oltre 25.000 grazie ad ingenti investimenti in produzione e ricerca, oltre che al lancio di nuovi modelli rivolti ad un pubblico più vasto e all’espansione della rete di concessionari nel mondo” spiega l’azienda.

