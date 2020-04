Nissan in prima linea per fronteggiare l’emergenza causata dalla pandemia Coronavirus. In Inghilterra, i lavoratori dell’impianto di Sunderland stanno lavorando per fornire mascherine protettive pronte per essere inviate a supporto del sistema sanitario nazionale: la fabbrica sfornerà 77mila mascherine entro la fine di questa settimana raggiungendo una capacità produttiva settimanale di 100mila unità. Nella prima fase del progetto, il team ha preso in consegna centinaia di scatole di parti di visiere da volontari provenienti da tutto il Paese che hanno utilizzato le stampanti 3D per realizzare i DPI. ”È bello poter fare la nostra parte per aiutare a fornire al sistema sanitario nazionale con queste visiere – ha detto Adam Pennick, direttore della produzione di Nissan -. Le nostre persone sono esperte nella logistica dietro un’efficace catena di approvvigionamento e di certo non eravamo a corto di volontari per questo progetto”.

Il progetto è stato ispirato da quattro fratelli, due dei quali, Anthony e Chris Grilli, sono ingegneri presso il Centro tecnico Nissan a Cranfield, nel Bedfordshire. La produzione è stata inizialmente avviata con il sostegno del crowdfunding e ha utilizzato stampanti 3D nelle case dei Grilli.

”Ci siamo rapidamente mobilitati per produrre parti utilizzando la nostra capacità di stampa 3D a casa e siamo grati a tutti coloro che hanno donato attraverso il nostro sito di crowdfunding per aiutarci a farlo” ha precisato Anthony Grilli. Le mascherine sono composte da tre parti singole: una fascia elastica, un telaio e una visiera trasparente. Queste parti vengono inviate a Nissan per l’imballaggio e la distribuzione in un formato pronto per il montaggio a un centro di approvvigionamento del sistema sanitario nazionale. Le visiere vengono spedite in questo formato su richiesta dell’NHS (National Health Service) per ridurre al minimo il rischio di danni durante il trasporto e garantire che il volume massimo possa essere spedito in una sola volta.

Tutti e quattro i fratelli Grilli stanno continuando a stampare visiere 3D in casa per la fornitura di dispositivi a strutture di cura locali e ospizi.

