Nuova data – il 14 e 15 novembre 2020 – nel calendario Misano World Circuit per il Grand Prix Truck, la manifestazione che da 30 anni vede la presenza al circuito di Misano Adriatico (Rimini) dei grandi brand commerciali protagonisti della filiera dell’autotrasporto e lo spettacolo delle corse in pista, inizialmente fissato per fine maggio. La scelta della nuova data, dettata dall’emergenza Coronavirus, ha tenuto conto della riformulazione del calendario internazionale dell’European Truck Racing Championship (Etra).

“L’industria dei trasporti è diventata un’industria chiave durante questa pandemia – commenta Rolf Werner, managing director Etra – perché sta garantendo di movimentare le forniture di cibo e le attrezzature mediche. Molti degli autisti affezionati all’evento e fan del campionato dei truck sono protagonisti di questo servizio. Da qui la volontà, una volta superata la crisi, di organizzare una grande stagione per celebrare tutti gli eroi della strada e riconoscerne il duro lavoro svolto”.

