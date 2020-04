Fino alla fine dell’emergenza Coronavirus il personale sanitario impegnato per motivi di servizio sarà esentato dal pagamento del pedaggio sulle tratte autostradali di competenza di Salt: A15 Parma-La Spezia, A12 Livorno-Sestri Levante e A11 Viareggio-Lucca. Lo rende noto la concessionaria autostradale. La misura, spiega una nota, è stata adottata d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasport a sostegno del personale sanitario impegnato nel contrasto all’epidemia.

Per poter accedere all’esenzione occorrerà identificarsi attraverso il modulo di autocertificazione in vigore unitamente al documento di identità e alla targa del veicolo secondo le modalità indicate sul sito della società www.salt.it.



