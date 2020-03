La Sevel di Atessa torna a bloccare la produzione del furgone Ducato dalle 22 di questa sera a domenica 22 marzo. La decisione è stata presa in serata per mancanza di componentistica e forniture provenienti da varie aziende dell’indotto.

Sono gli effetti immediati del clima che si respira nell’area industriale della Val di Sangro per l’assenza di molti operai che oggi non sono andati al lavoro nelle rispettive aziende, con calo di presenze anche nella stessa Sevel, e non vi andranno nei prossimi giorni per paura del contagio da Coronavirus e dall’esigenza di avere certezza sui sistemi di sicurezza per la salute. Con la scarsità dei pezzi necessari ad assemblare il Ducato la direzione Sevel ha quindi annunciato a sindacati e lavoratori la decisione di sospendere di nuovo la produzione, che era ripartita questa mattina dopo 5 giorni di interruzione, da giovedì 12 a lunedì 16 marzo, per adeguare l’organizzazione del lavoro al decreto governativo.



