Sulle autostrade della California, i CHPs pronipoti di Frank Ponciarello e Jon Baker (i protagonisti della storica serie televisiva) sono disperati. Da quando sono entrate in vigore le limitazioni alla circolazione imposte dall’emergenza Covid-19, gli inseguimenti sulle highways e le multe per eccesso di velocità sono aumentati dell’87%. Nonostante una riduzione del traffico del 35% – fa sapere la California Highway Patrol (CHP) – fra il 19 marzo e il 19 aprile sono stati emessi 2.493 verbali per per avere superato le 100 miglia all’ora, contro i 1.335 dei 30 giorni precedenti. ”L’eccessiva velocità e la guida pericolosa minacciano tutti coloro che utilizzano il nostro sistema autostradale – ha dichiarato in una nota Toks Omishakin direttore di Caltrans, il dipartimento dei trasporti della California – e il vedere strade meno congestionate viene percepito come un invito a guidare pericolosamente, cosa che mette a repentaglio la sicurezza delle squadre di costruzione e manutenzione che lavorano proprio in un momento in cui le persone hanno più bisogno di muoversi senza intoppi”. Per aiutare a combattere questa tendenza, CHP e Caltrans hanno iniziato a visualizzare su 700 pannelli stradali elettronici l’invito ‘Se devi viaggiare, non accelerare’.

