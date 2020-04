Distanziamento e protezioni: sono le 2 parole d’ordine che segneranno la Fase 2 degli spostamenti in taxi a Torino. In vista del lento ritorno alla normalità, la cooperativa – che non ha mai interrotto il servizio – ha lavorato per garantire ai cittadini il rispetto delle nuove disposizioni in vigore dal 4 maggio.D’ora in avanti si potrà salire in taxi solo se muniti di mascherina e ogni auto potrà trasportare al massimo due passeggeri. Come dal mese di marzo non sarà consentito invece sedersi accanto al conducente. Al termine del turno il tassista provvederà alla pulizia del taxi.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram