Toyota decide una riduzione temporanea della produzione in Giappone dei modelli Lexus, in scia al calo della domanda in Cina, per via della diffusione del coronavirus. Lo riferisce in un nota la casa auto nipponica spiegando che il calo dell’output avverrà dal prossimo lunedì e andrà avanti fino alla fine del mese, concretizzandosi in una riduzione del 6% rispetto alle quote stabilite negli stabilimenti di Aichi e Fukuoka. Nel mese di febbraio le vendite di Toyota in Cina, che comprendono i modelli della Lexus, sono calate del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a causa dell’epidemia. Nel 2019 le immatricolazioni in Cina della prima casa auto nipponica si erano assestate a 1,62 milioni di veicoli, superando per la prima volta quelle sul mercato domestico. Le auto col marchio Lexus nel Paese del Dragone avevano superato le 200mila unità nello stesso periodo, segnando un progresso del 25% rispetto al 2018.



