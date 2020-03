Volkswagen, attraverso una campagna di informazione che propone una versione ‘rivista’ del logo con le due lettere distanziate, ricorda ai collaboratori e al pubblico l’importanza nell’emergenza coronavirus di adottare le misure richieste dal mondo scientifico, tra cui appunto quella di mantenere la distanza tra le persone evitando contatti diretti. ”I Governi stanno cercando di ridurre il tasso di diffusione del coronavirus – ribadisce il CEO di Volkswagen AG Herbert Diess – mediante misure talvolta drastiche al fine di fornire il miglior sistema sanitario possibile per il maggior numero possibile di persone. Di conseguenza, la vita pubblica e gran parte delle attività commerciali si sono arrestate in tutto il mondo. Volkswagen sosterrà queste misure il più possibile al fine di salvare il maggior numero di persone. Questa è la nostra prima priorità”. Diess nel messaggio diffuso attraverso i social ricorda che ”la maggior parte delle nostre fabbriche chiuderà per due settimane in questi giorni, in alcune Regioni per tre. Ma è probabile – afferma Diess – che le misure dureranno più a lungo, dato che difficilmente la diffusione del virus potrà essere fermata in poche settimane. Quindi dobbiamo essere preparati a vivere con questa minaccia per molto tempo”.

Fino a quando non saranno disponibili farmaci o vaccinazioni efficaci per prevenire la trasmissione del virus e rallentarne la diffusione, le indicazioni sul comportamento dei singoli sono le misure principali. ”Vi esorto pertanto – ha detto il CEO di Volkswagen AG – ad aderire ai consigli e alle linee guida delle amministrazioni locali in modo estremamente disciplinato. Significa fare attenzione, mantenere la distanza, evitare il contatto diretto, non creare situazioni per una possibile trasmissione”.

