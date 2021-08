ROMA – Il covid continua a colpire il mondo dell’auto. Stavilta tocca al Salone di New York, che doveva aprire le porte a migliaia di visitatori il prossimo 19 agosto, che è stato annullato per timori sanitari. Gli organizzatori lo hanno annunciato, citando l’aumento dei contagi da coronavirus causate dalla variante Delta.

Il Salone di New York, che doveva riaprire i battenti lo scorso aprile dopo la crisi sanitaria, era stato presentato a giugno come segno dei progressi compiuti di fronte all’epidemia di Covid, in particolare grazie alla campagna di vaccinazione. Nel comunicato, gli organizzatori del Salone, che doveva durare dieci giorni, hanno affermato di aver preso questa decisione a seguito della recrudescenza dei contagi da coronavirus e delle misure recentemente annunciate dalle autorità locali, ovvero il pass sanitario obbligatorio per luoghi al chiuso.