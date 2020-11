Advertisements

– Le decisioni importanti è meglio prenderle dopo aver discusso di persona. Di questo era convinto Marco Pavone, responsabile del design degli esterni Volkswagen, prima della diffusione della pandemia di Sars-CoV-2. “Il design si basa sul confronto che avviene guardando le forme dalla stessa prospettiva e apprezzando i cambiamenti” spiega Pavone, che poi aggiunge come la pandemia e il passaggio al digitale abbiano cambiato il suo modo di lavore. “All’inizio è stato uno shock, ma poi è passato. I progettisti hanno imparato a sostituire gran parte dei viaggi conle riunioni online”. Una tendenza comunque, già iniziata prima dell’emergenza Covid-19,che ha visto però migliorare ulteriormente la tecnologia esistente, dimostrando come Volkswagen stia diventando un’azienda sempre più digitale e sostenibile. Così ecco che l’ampia sala del Wolfsburg design center che normalmente viene usata per le presentazioni vede ora lo schermo a Led lungo 18 metri utilizzato da Pavone per collegarsi, ad esempio, con partecipanti dalla Cina e dal Brasile, che possono visualizzare il modello virtuale di un nuovo veicolo e discuterne le caratteristiche. Grazie a questo grande schermo, ogni dettaglio può essere mostrato molto chiaramente e nitidamente sul videowall, quasi come davanti a una vera automobile: “Sappiamo di poterci fidare della tecnologia”, aggiunge Pavone. C’è poi un altro aspetto positivo per le riunioni digitali ovvero quello della ripercussione sull’ambiente, poiché si riducono i viaggi in aereo e, tanto per fare un esempio concreto, Pavone effettuava per lavoro circa una dozzina di voli a lungo raggio all’anno, equivalenti a circa cinquanta tonnellate di CO2 emessa, che in questo modo vengono risparmiate. Ovviamente le conferenze online richiedono un consumo di elettricità, ma il bilancio ecologico rispetto ai lunghi voli aerei è nettamente migliore.I vantaggi offerti dalle nuove tecnologie avevano portato i progettisti alla digitalizzazione di molte fasi del lavoro già prima della pandemia e con gli smart glass, per esempio, designer, ingegneri e altri specialisti sono in grado di lavorare insieme all’interno della realtà virtuale. Tra l’altro, grazie a questa tecnologia, negli ultimi anni è sensibilmente diminuito l’utilizzo di modelli reali in argilla, soluzione che inoltre ha permesso di prendere decisioni più rapidamente, risparmiando milioni di euro. Adesso la nuova frontiera che i designer sono chiamati a superare è quelle di riuscire a disegnare per la prima volta una show car utilizzando esclusivamente mezzi virtuali: gli ingegneri costruiranno l’auto direttamente da progetti digitali, senza il passaggio intermedio con il modello in argilla. “Alcuni colleghi ora portano i figli a scuola e poi si siedono davanti al computer. Non ho alcun problema, le idee creative non arrivano a comando, schiacciando un pulsante – conclude Pavone – Molti, inoltre, vorrebbero continuare con questa forma di lavoro digitale anche dopo la pandemia. Credo che nel prossimo futuro avremo molte riunioni virtuali, ma rimarrà anche la necessità di incontrarsi faccia a faccia; non ci dobbiamo mai scordare che siamo persone. Inoltre, per quanto buone siano le possibilità digitali, resta comunque il rischio di ignorare gli errori. Il design perfetto nasce solo quando vediamo il modello all’esterno alla luce del sole, nel mondo reale. Dopotutto, l’auto viaggerà su strade reali e non sullo schermo”. Insomma, la nuova era dello smart working del design è iniziata e non è ipotizzabile tornare indietro poiché i risparmi in termini di tempo, costi ed emissioni sono troppo evidenti. (m.r.)