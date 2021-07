I risultati sono il frutto della strategia di Renault “focalizzata sulla redditività”, ha detto l’amministratore delegato Luca de Meo aggiungendo che “segnano solo il primo passo della nostra svolta, che dovrebbe accelerare con l’arrivo dei nuovi veicoli in preparazione”.

La casa automobilistica francese ha segnato nel semetre un utile netto di 368 milioni da una perdita di 7,4 miliardi registrata l’anno scorso e ha dato un guidance, per la prima volta quest’anno, prevedendo un margine operativo per l’intero anno nello stesso ordine del 2,8% raggiunto nel primo semestre, al di sotto degli obiettivi più a lungo termine.

Crisi semiconduttori: per Renault 200 mila auto in meno

