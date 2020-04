Il Coronavirus fa crollare il mercato dell’auto italiano. Le immatricolazioni a marzo – secondo i dati del ministero dei Trasporti – sono state 28.326 a fronte delle 194.302 dello stesso mese del 2019, pari a un calo dell’85,42%. Nel primo trimestre sono state vendute 347.193 auto, il 35,47% in meno dell’analogo periodo dell’anno scorso.

-90,34% vendite Fca a marzo in Italia

Nel trimestre immatricolazioni gruppo -35%

Il gruppo Fca ha immatricolato a marzo 4.649 auto, il 90,34% in meno dello stesso mese del 2019 quando erano 48,109. La quota di mercato scende dal 24,76% al 16,41%. Nel trimestre le auto vendute dal gruppo sono 85.875, in calo del 35% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, con la quota in lieve aumento dal 24,57% al 24,73% (+0,17%).

Csp, drammatica caduta vendite, a livello primi anni ’60

Quagliano, subito sostegni a filiera e piano rilancio domanda

Il livello delle immatricolazioni di auto in Italia a marzo “è paragonabile a quello dei primi anni ’60 del secolo scorso quando il processo di motorizzazione di massa nel Paese stava muovendo i primi passi”. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor che parla di “drammatica caduta delle vendite di auto interamente dovuta all’emergenza coronavirus”. “Le previsioni per i prossimi mesi sono di cali analoghi o superiori – spiega – fino a quando durerà l’emergenza”. Dall’inchiesta congiunturale del Centro Studi Promotor sui concessionari emerge “un quadro allarmante. La quasi totalità degli interpellati denuncia una caduta verticale nell’acquisizione degli ordini e si attende un mercato in forte calo nei prossimi mesi, mentre l’indicatore di fiducia crolla da 25,10 di febbraio a 4,30 di marzo. Per fare una previsione sull’intero 2020 occorre prevedere quando l’emergenza finirà, operazione assolutamente azzardata. E’ lecito ritenere che il calo nel 2020 sarà severo e dipenderà sia da come verrà affrontata l’emergenza sia dalle misure che si adotteranno per rilanciare la domanda a emergenza finita”. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, è necessario che “i pubblici poteri intervengano immediatamente per scongiurare il rischio che la filiera auto subisca danni irreversibili. I concessionari hanno assoluto bisogno di un’immediata iniezione di liquidità per evitare il dissesto di moltissime aziende. Ed è indispensabile mettere a punto strumenti per rilanciare la domanda non appena l’emergenza finirà con un meccanismo di incentivazione in grado di favorire l’acquisto di auto verdi, ma anche ad alimentazione tradizionale di ultima generazione a fronte della rottamazione di modelli di generazioni precedenti”.

