Locauto rivoluziona il noleggio a breve termine introducendo le tariffe auto 6-12 ore ed eliminando totalmente il deposito cauzionale. L’azienda, 100% italiana, continua la sua azione disruptive introducendo una serie di agevolazioni per chi deve noleggiare. Al fine di incentivare la mobilità di brevissima durata, Locauto introduce due nuove formule di noleggio per i clienti che hanno necessità di viaggiare e spostarsi per meno di 24 ore, usufruendo di una flotta perfettamente igienizzata, in alternativa ai servizi di trasporto pubblico ovvero car sharing, treni, shuttle e taxi. Al via quindi le soluzioni orarie 6 e 12 ore: un’opportunità nuova che semplifica le esigenze di mobilità cittadina ed extraurbana anche dei clienti che, per la prima volta, si avvicinano al noleggio a breve termine. In questa fase di ripresa e rilancio del Paese, Locauto ha deciso di compiere un’ulteriore azione in controtendenza con il settore rinunciando al deposito cauzionale su tutti i noleggi auto per i clienti che usufruiranno dei canali di prenotazione diretti come sito, app, centro prenotazioni e banco di noleggio. “Una scelta sicuramente distintiva nel nostro settore – sottolinea Raffaella Tavazza, vice presidente di Locauto – che l’azienda ha deciso di adottare per supportare concretamente i clienti in una fase molto delicata anche dal punto di vista economico, alleggerendo il peso che il deposito cauzionale comporta e che punta principalmente sul rapporto di fiducia e vicinanza instaurato con i nostri clienti”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram