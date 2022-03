Appassionati d’arte, automobilismo e natura riuniti per il “Da Vinci Tribute 2022“, manifestazione che scatta il 26 marzo in piazza della Libertà a Vinci, in provincia di Firenze, con partenza alle ore 10.

L’iniziativa è riservata a classic cars, youngtimer e supercar: protagoniste saranno infatti le “Opere d’auto“, vetture che – per il loro valore simbolico, culturale e industriale – rappresentano delle vere e proprie opere d’arte. Sarà un percorso nel nome del Genio, su strade aperte alla circolazione stradale ed in location sorprendenti, per unire in tal modo auto, turismo e cultura.

Tappa anche ad Anchiano e Montevettolini

Le auto faranno tappa ad Anchiano, luogo natio di Leonardo, e a Montevettolini, protagonista di uno dei disegni più rappresentativi del legame di Leonardo con la sua terra d’origine, per poi raggiungere Torre di Belvedere e Villa Bardini a Firenze, nel tardo pomeriggio.

Il giorno successivo, 27 marzo, dalle 9 ci sarà la seconda giornata con partenza dal Forte Belvedere: le auto attraverseranno il Chianti fino a raggiungere Cerreto Guidi, dove si svolgerà il pranzo finale alla Tenuta Marliana. Prevista anche una breve fermata a Castelfiorentino, in piazza Gramsci.

<<Da Vinci Tribute rappresenta un evento importante per Vinci e per l’intero territorio che richiamerà persone da tutta Italia e vetture di pregio – ha dichiarato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia – Inoltre, dopo la bellissima esperienza del passaggio della 1000Miglia nel 2019, l’iniziativa rappresenta il ritorno alle manifestazioni di carattere motoristico>>.

Per Giampaolo Lastrucci, presidente della Fondazione Leonardo 500, partner culturale dell’iniziativa, si tratta <<di un messaggio di ripartenza per un territorio unico al mondo che necessita di progetti di valorizzazione in grado di unire arte, cultura e sociale. L’automobile, vera e propria opera d’arte, diventa così veicolo di promozione e valorizzazione territoriale>>.

Organizzazione del Da Vinci Tribute 2022

Il progetto è realizzato da Galileo 1609 con la collaborazione tecnica di CRH Classic, il patrocinio dei Comuni di Vinci, Firenze, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Monsummano Terme e la Fondazione Leonardo 500 nella veste di partner culturale.

Alla manifestazione saranno presenti i volontari della Misericordia di Empoli, che raccoglieranno donazioni a favore del popolo ucraino, colpito dalla guerra. Tra i partner anche Pro Loco Vinci, Pro Loco Rondò Montevettolini e Ufficio Turistico Castelfiorentino.