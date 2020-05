Presentazione da remoto per la nuova Dacia Duster a GPL. Il nome tecnico è Dacia Duster TCe 100 Eco-G e, rispetto al modello che sostituisce, cambia soprattutto il motore: un 1.0 litri da 100 CV e 170 Nm di coppia al posto del 1.6 da 109 CV e 144 Nm. Il listino parte da 14.150 per l’allestimento Essential e arriva a 17.550 per l’allestimento 15th Anniversary, quello che rende omaggio ai 15 anni del brand Dacia griffato Renault.

Collegato direttamente da Parigi, il nuovo direttore generale Eric Pasquier che da’ a tutti una bella carica di positività: “Vogliamo ripartire affidandoci all’ottimo rapporto qualità/prezzo di Duster, in versione GPL, che rappresenta la soluzione anticrisi per eccellenza”.

Nel 2020 la casa romena ma di proprietà Renault, festeggia 15 anni con 6,4 milioni di vetture vendute dal 2005 ad oggi e più di 500.000 in Italia. Dacia Duster supera le 206.000 unità vendute dal lancio a fine 2019, anno record in cui si consacra auto straniera più venduta in Italia. Sempre nel 2019 il marchio Dacia registra un nuovo record di vendite per il 7° anno consecutivo in Europa, con 564.854 veicoli venduti (+10,4%).

Anche in Italia, il brand Dacia è una storia di successo: dal lancio, avvenuto nel 2006, Dacia raggiunge il traguardo delle 500.000 unità vendute. Si posiziona al 9° posto, scalando di ben 2 posizioni la classifica rispetto al 2018, al 4° come vendite a privati, e una quota di mercato totale del 4,22%. Il marchio raggiunge un altro primato: si posiziona al primo posto sul mercato dell’alimentazione GPL con 38.700 unità vendute nel 2019.

DUSTER TCE 100 ECO-G: IL GPL mette il Turbo

La gamma Duster diventa 100% turbo, introducendo l’alimentazione GPL sul motore Turbo benzina da 100 cv. Trasmissione manuale 5 rapporti, con una potenza di 100 cv (74 kW) e una coppia di 170 Nm (+10 Nm vs 1.0 TCe 100), il TCe 100 ECO-G… “Introduce miglioramenti significativi a livello di consumi e performance vantando un miglior rendimento energetico e una maggiore reattività, grazie al turbo, rispetto al motore SCe GPL”. A sostenerlo è Francesco Fontana Giusti, direttore comunicazione Gruppo Renault Italia che, di Dacia, ne va’ particolarmente orgoglioso.

“Questo garantisce un piacere di guida ottimale – aggiunge Fontana Giusti – grazie alla coppia superiore, che si manifesta per un range di giri maggiore e fin dai bassi regimi per riprese più toniche”.

Il motore a 3 cilindri turbo benzina fa tesoro delle ultime novità tecnologiche sviluppate dall’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e compie un ulteriore passo avanti grazie all’integrazione del GPL.

“Turbocompressore con wastegate a comando elettrico, collettore di scarico parzialmente integrato alla testata, distribuzione a doppia fasatura variabile idraulica in fase di aspirazione e rivestimento specifico in acciaio dei cilindri (Bore Spray Coating) – spiega Gabriele Grasselli responsabile prodotto – sono solo alcune delle tecnologie introdotte sul TCe 100 e al servizio della qualità ed affidabilità”.

Tanta tecnologia finalizzata all’efficienza e al risparmio, infatti il TCe 100 ECO-G, consente una riduzione di consumi e delle emissioni di CO2 del 20% circa rispetto al precedente motore SCe. La capacità dei serbatoi carburante resta invariata, ma a sorprendere è l’aumento della percorrenza chilometrica. La capacità massima di riempimento del serbatoio Gpl rimane di 33,6 litri, ma rispetto al vecchio motore SCe, la percorrenza aumenta di oltre cento chilometri, per arrivare a ben 487. Anche la capienza del serbatoio benzina resta la stessa, ma con gli stessi 50 litri i chilometri in più diventano oltre 170, per un totale di 909 chilometri con un pieno di benzina. La capacità complessiva dei serbatoi benzina e Gpl è dunque di 83,6 litri, che con il pieno di carburante consente di percorrere fino a 1400 chilometri, ben 275 in più rispetto al vecchio SCe 1.6 GPL!

L’integrazione del GPL viene effettuata direttamente in fabbrica e per il cliente significa consegna senza ulteriori ritardi, un unico interlocutore per la garanzia e la manutenzione del veicolo in rete con tecnici preparati su questa tecnologia.

Fin dalla sua concezione, il motore a benzina è progettato per funzionare a GPL, con il serbatoio supplementare di GPL in acciaio ad alta resistenza montato sulla ruota di scorta, il che significa che il volume del bagagliaio è lo stesso di tutte le altre versioni, beneficiando allo stesso tempo di una maggiore autonomia grazie alla combinazione dei due serbatoi, benzina più GPL. Una valvola di non ritorno, un limitatore di riempimento all’80%, un limitatore di flusso, un’elettrovalvola e una valvola di sicurezza completano il sistema tecnico.

Dal 2010 Dacia offre un servizio a doppia alimentazione a benzina e GPL. Questa tecnologia collaudata è garantita dal marchio Dacia per 3 anni o 100.000 km (1° dei 2 termini scaduti) come tutti gli altri veicoli della gamma.

Dacia arricchisce e completa l’offerta, per consentire ancora una volta una scelta libera da compromessi: tutto il piacere di guida e la qualità, senza rinunciare ai vantaggi economici del GPL.

La gamma italiana. Il prezzo di partenza di Nuovo Duster TCe 100 ECO-G – dichiara Biagio Russo, direttore marketing – è di euro 14.150 sul livello ESSENTIAL. La motorizzazione TCE 100 ECO-G è disponibile su tutti i livelli escluso Access. Per ogni livello (ESSENTIAL, COMFORT, PRESTIGE, 15th ANNIVERASRY) il prezzo del GPL è di soli euro 350 in più rispetto al 1.0 TCe 100.

#Duster

#dacia #daciaduster

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram