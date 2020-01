E’ tempo di elettrificazione anche per Dacia che tra il 2022 e il 2023 prenderà la sua strada in questa direzione. La notizia è quella che qualche giorno fa è stata rivelata in un’intervista da Philippe Buros, che per Renault Group si occupa della gestione del mercato europeo. Le forze all’interno dell’Alleanza Renault-Nissan hanno permesso fino ad ora di offrire i modelli Dacia a prezzi contenuti, permettendo al brand rumeno di raggiungere livelli di vendita decisamente alti per il settore e di riformulare il concetto di auto solamente low cost. La stessa filosofia sarà quella che consentirà di elettrificare gradualmente la gamma, anche per rispettare i nuovi limiti di emissioni. La tecnologia sarà quella ibrida ed elettrica di Renault, ma sarà disponibile solo quando il prezzo di listino sarà allineato con la strategia del marchio. Il posizionamento di mercato ambisce a listini inferiori di circa il 20 per cento rispetto alla concorrenza. Il non poco tempo di attesa è dovuto proprio alla necessità di aspettare che i costi di produzione, in particolare quelli degli Adas, possano essere ammortizzati dalla vendita dei veicoli Renault. A proposito della strategia di Dacia, Buros ha dichiarato: “Quando Dacia ha iniziato a crescere, la maggior parte dei nostri clienti in Francia viveva in zone rurali, ma oggi abbiamo molti acquirenti in città come Parigi. Vorranno una Dacia elettrica. Ma ne vorranno una meno costosa di una Renault elettrica”. Al momento non si sa se si tratterà di elettrificare uno dei modelli già esistenti nella gamma della casa rumena oppure di lanciare un veicolo completamente inedito.

C’è però chi ipotizza che ad arrivare anche in Europa sarà una versione Dacia della Renault City K-ZE, auto elettrica pensata al momento per il mercato cinese.

