Subito guai per Fernando Alonso nella Dakar 2020. L’ex iridato di F1 e grande star della massacrante gara di rally che si disputa quest’anno in Arabia Saudita, è stato infatti costretto a fermarsi nel corso della 2/a tappa per un danno alla sospensione della ruota anteriore destra della sua Toyota Hilux. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’asturiano è fermo da più di due ore in attesa di riparare il danno. Lo spagnolo, insieme al connazionale Marc Coma, aveva concluso la prima tappa all’11mo posto. La sfortuna per l’ex ferrarista si è materializzata intorno al chilometro 160 quando la ruota della sua auto ha urtato una grossa pietra nascosta nella sabbia. Alonso e il suo compagno Marc Coma sono scesi dall’auto per cercare di riparare il guasto, ma hanno dovuto aspettare il camion di assistenza, facendo loro perdere tempo prezioso, diverse ore, e soprattutto posti in classifica.

