ROMA – Si scende dal treno e si sale sul monopattino. E’ questo il progetto che si sono prefissate Urbi (startup leader nei servizi multimodali appartenente al Gruppo Telepass) e Dott (startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana in sharing).

Come funzionerà? Chiunque acquisti un biglietto di Trenitalia tramite l’app Urbi, riceverà gratuitamente un voucher valido per noleggiare un monopattino Dott. E dunque scenderà dal treno e invece di fare la fila per prendere un taxi o noleggiare un’auto, potrà salire sul primo monopattino a disposizione e correre via libero e felice. Un’idea semplice e geniale, perfetta per stimolare la ripartenza delle trasferte business e dei viaggi turistici nell’era post-covid.

La piattaforma Urbi integra in un’unica app i servizi di mobilità condivisa urbana (micromobilità, car-sharing e taxi) con soluzioni di media-lunga percorrenza (treni e shuttle aeroportuali) per soddisfare i diversi bisogni di mobilità degli utenti. Dal canto suo la flotta di monopattini Dott offre caratteristiche di solidità, affidabilità e robustezza, oltre che la presenza su varie città italiane.

“Riteniamo che la partnership con Urbi sia strategica per avviare un progetto di multimodalità capace di combinare il primo e l’ultimo miglio ai tragitti interurbani”, spiega Andrea Giaretta, Country General Manager di Dott Italia. “Se è vero che nessun viaggio comincia e finisce in stazione – conclude il fondatore di Urbi Emiliano Saurin – “grazie alla partnership con Dott diamo ai nostri utenti la possibilità di vivere al meglio il primo e l’ultimo miglio del loro viaggio”. (f.p.)