La Dallara Stradale di Andrea Levy ricorderà The Pass a ogni giro e a ogni curva grazie al codice QR sulla livrea che rimanderà direttamente a un video originale del sorpasso di Laguna Seca .

Una manovra impossibile all’ultimo giro, nella doppia curva denominata il Cavatappi , che viene ricordata con il nome “ The Pass ” e che ha consegnato alla storia i colori della Reynolds vincitrice di quella gara leggendaria .

Historic Minardi Day sarà anche l’occasione per mostrare la nuova livrea della Dallara Stradale 777 , un omaggio all’epico sorpasso compiuto da Alex Zanardi su Bryan Herta a Laguna Seca l’8 settembre 1996 durante una gara del campionato mondiale Indy, con il quale il pilota bolognese conquistò l’America.

La Dallara Stradale con il kit aero EXperience , provvisto di louvers anteriori e di ala posteriore biplano , è in grado di sviluppare un carico aerodinamico ben superiore al peso della vettura , portando il rapporto peso/carico aerodinamico inferiore all’unità (peso: carico aerodinamico <1), migliorando efficienza, balance e performarce .

La Dallara Stradale di Andrea Levy , la prima a essere stata consegnata al mondo, ha scelto l’ Historic Minardi Day per scendere in pista con un nuovo assetto da anteprima mondiale.

in

by

All’Historic Minardi Day, in programma all’Autodromo di Imola il 27 e 28 agosto, la vettura scende in pista con un nuovo assetto da anteprima mondiale

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy