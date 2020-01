Datsun, il brand del Gruppo Nissan presente in alcuni mercati emergenti tra cui quello, sempre più importante, dell’India si appresta a lanciare un inedito suv compatto, con lunghezza attorno ai 4 metri, che è stato realizzato sulla piattaforma CMF-A+ dell’Alleanza e che, in India, viene utilizzata anche da Renault per l’MPV Triber. La ‘parentela’ fra il nuovo suv Datsun – che secondo la registrazione che è stata fatta all’ufficio marchi dovrebbe chiamarsi Magnite – e la gamma indiana della Losanga dovrebbe essere però ancora più stretta, perché secondo alcuni media locali il nuovo modello del Gruppo Nissan altro non sarebbe che una variante del suv compatto Renault HBC che verrà lanciato in agosto. Di sicuro sotto al cofano del Magnite sarà presente il nuovo 3 cilindri 1.0 turbo benzina – derivato da quello della Micra e della Clio di ultima generazione – che è stato adottato anche da Renault Triber e che sarà anche la motorizzazione del suv HBC.

Secondo Indiacarnews, che ha anticipato l’arrivo del nuovo suv compatto Datsun, l’introduzione nel mercato locale dovrebbe avvenire tra la metà di ottobre e la metà di novembre 2020.

