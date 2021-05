ROMA – Dalle nuove esigenze di viaggio dettate dalla pandemia e dal desiderio di una vacanza, nasce “Defender Eco Home”. E’ la nuova avventura proposta da Land Rover Italia realizzata in collaborazione con Airbnb, piattaforma leader nell’affitto di case-vacanza. L’idea nasce quindi dal’incontro di due elementi fondamentali: da un lato, la nuova Defender, l’icona Land Rover per eccellenza, dall’altro un nuovo modo di intendere il viaggio, figlio della pandemia, in cui si preferiscono gli spostamenti in auto all’insegna della sicurezza, dell’evasione e dell’immersione nella natura.

Una vacanza da vivere nel pieno rispetto dell’ambiente che avvolgerà l’originale ed elegante Eco Home, una casa mobile-roulotte (quando è inserita nel contesto delle varie location le ruote sono nascoste da eleganti pannellature che si integrano con il design della struttura), trainata dalla nuova Defender, dagli interni di design, dalle linee essenziali, e green grazie all’utilizzo di materiali eco sostenibili e innovativi per renderla quanto più ecologica possibile. Questa esclusiva casa mobile è completamente autonoma grazie ai pannelli solari presenti sul tetto, e realizzata con materiali diversi, tutti made in Italy nonché in linea con lo spirito del progetto: dalla struttura esterna in policarbonato alla fibra di vetro riciclata, dall’ecopelle alle fibre naturali degli arredi, per finire con i tessuti purificanti, un materiale nuovo progettato per ridurre l’inquinamento ambientale.

E sempre all’insegna della sostenibilità sono state realizzate anche le finiture degli arredi, costruite con materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dell’uva, mentre il controsoffitto è rivestito da un particolare tessuto in grado di purificare l’aria. All’interno lo spazio è organizzato con un’ampia zona notte con comodo letto a due piazze e armadio capiente a due ante, con cassetti e appendiabiti, angolo con frigobar e macchina del caffè Lavazza, aria condizionata sia fredda che calda, zona bagno completa di doccia, lavandino e wc. Oltre all’emozione di dormire all’interno della Defender Eco Home, dalle pareti trasparenti per permettere una full immersion nella natura circostante, gli ospiti potranno arricchire l’originale esperienza con visite in luoghi di grande interesse nelle varie località, e con pranzi e cene gourmet preparate da chef stellati.

La travel experience prevede anche la possibilità di trascorrere una giornata a bordo della nuova Defender, all’insegna dell’avventura, su percorsi suggeriti con l’assistenza del team Land Rover Experience, in off road e nei contesti naturali in cui si snodano i tracciati. La prima delle dieci tappe del viaggio sarà la Sicilia, alle pendici dell’Etna, per passare poi in Puglia (Salento), Campania (Punta Licosa), Abruzzo (Parco Sirente-Velino), Toscana (Maremma), Emilia-Romagna (Passo Cento Croci), Friuli-Venezia Giulia (Val Tramontina), Veneto (Dolomiti), Piemonte (Langhe), per arrivare in Sardegna (Sant’Antioco), a settembre, a conclusione della prima fase di questo emozionante viaggio. (m.r.)

