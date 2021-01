MILANO – SI chiama “CYCL-e around” ed è un’idea tutta Pirelli dedicata alle aziende che così si troveranno una flotta di e-bike da mettere a disposizione dei dipendenti. L’idea è già piaciuta ad Accenture, azienda globale di servizi professionali, e NTT Data EMEA, tra i leader mondiali nei servizi IT. Motivo? C’è la possibilità di ritirare la bici dalle 17 e

consegnarla entro le 10 del giorno successivo, o anche usufruire delle bici elettriche Pirelli nel tempo libero, con noleggio dalle 17 del venerdì alle 10 del lunedì mattina, senza limiti orari e di chilometraggio.

“I primi test effettuati nei mesi scorsi, grazie anche ai dipendenti Pirelli, hanno consentito di individuare le migliori modalità di fruizione del servizio di e-bike sharing. Questo si inserisce come complemento nell’ecosistema di trasporti urbani e mezzi privati per rendere più fluida, sostenibile e accessibile la mobilità in città” ha spiegato Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.