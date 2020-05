(ANSA) – TORINO, 21 MAG – “È incomprensibile come in Italia non si faccia nulla per salvaguardare la strategicità e la competitività di un comparto come l’automotive e si preferisca andare incontro a un rischio di deindustrializzazione”. Lo affermano Anfia, Federauto e Unrae, che ritengono “non più rinviabile un’importante campagna di incentivi per la rottamazione di auto e veicoli commerciali vetusti e l’acquisto di autoveicoli di ultima generazione, e per lo sviluppo infrastrutturale, nonché la revisione della fiscalità sulle autovetture per un adeguamento a livello europeo”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram