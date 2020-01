Grande festa domani, a Miami in Florida, per il debutto del primo trailer del nono episodio della saga di Fast & Furious e per la celebrazione, con quella che la Universal Pictures definisce una ‘Global Fan Extravaganza’, del film ‘The Road To F9’. Ospiti d’onore dell’evento (annunciato con un video https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=VKx_gzIKPUM&feat ure=emb_logo) lo storico protagonista Vin Diesel, il regista Justin Lin, e le star Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Nathalie Emmanuel, a cui si aggiungerà in nuovo entrato nella famiglia di Fast & Furious, John Cena.

Rifettori puntati, naturalmente, anche sulle auto sportive che da sempre sono le ‘reginette’ di questa serie cinematografica con le varie Dodge Charger del 1969 e del 1970 di Dominic Toretto, alias Vin Diesel al posto d’onore. FCA, che è sponsor del film con il brand Dodge, esporrà domani a Miami anche un simulatore di guida, installato su una moderna Dodge Challenger SRT Demon, per far provare agli ospiti l’emozione di correre all’impazzata e fare le acrobazie – seppur virtualmente – come Dom Toretto e i suoi amici. Saranno presenti alla festa di Fast & Furious ‘Road to F9’ anche gli altri sponsor Xfinity, IMAX e Castrol. Il debutto nei cinema del nuovo film è previsto per il prossimo 22 maggio negli Stati Uniti. Intanto gli appassionati potranno seguire l’evento del 31 gennaio attraverso una diretta via Facebook eYouTube con /TheFastSaga, così come su Instagram e Twitter con @TheFastSaga o, ancora, all’indirizzo www.fastandfurious.com/theroadtof9

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram