La ripresa si affaccia, seppur timidamente, sulle autostrade venete: nei giorni dopo Pasqua, sulle tratte di Concessioni Autostradali Venete, traffico in leggera ripresa rispetto alla scorsa settimana, merito soprattutto della riapertura di alcune attività del territorio.

Il dato è naturalmente ancora condizionato dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che impongo limiti stringenti agli spostamenti. Ma dalla “riapertura” parziale del 14 aprile qualcosa si muove, soprattutto merci. La progressione è apprezzabile proprio a partire da martedì dopo Pasquetta: il 14 aprile il traffico sulla Padova-Venezia e il Passante di Mestre è aumentato del 2,68% rispetto allo stesso giorno della settimana precedente (7 aprile). Mercoledì 15 aprile il dato è salito al 7,82%, giovedì 16 al 12,52% e venerdì 17 al 21,37%.

Complessivamente dunque questa settimana i transiti sono aumentati in media del 10,94% rispetto alla precedente (7-10 aprile), passando da 255.087 a 283.005 veicoli nell’arco dei 4 giorni feriali.

Si è naturalmente ancora ben lontani dai flussi di traffico “normali” registrati lo scorso anno, nell’ordine dei 210-220 mila veicoli al giorno, con percentuali di perdita di traffico giornaliero attorno al -70% rispetto al periodo omologo del 2019, seppur in lenta progressione positiva e distanti dall’assestarsi: martedì -70,03%, mercoledì -68,76%, giovedì -69,91%, venerdì -70,08%.



