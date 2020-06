“Certamente gli Ecobonus costituirebbero una spinta importante per la ripresa del comparto automotive”. Così il presidente e fondatore di DR Automobiles Groupe Massimo Di Risio commenta le notizie inerenti i numerosi emendamenti apportati da maggioranza e opposizione al Decreto Rilancio, tesi a far ripartire il settore automobilistico italiano dopo il drastico tracollo delle immatricolazioni registrato durante il lockdown.

“Abbiamo da poco lanciato la Evo Electric, l’auto elettrica più economica del mercato con un’autonomia di oltre 300 km e tutti gli optional di serie. Riteniamo che le auto elettriche potranno in futuro affermarsi nettamente nella mobilità urbana, soprattutto nei grandi centri. Al contrario, nella mobilità extra-urbana, riteniamo che l’acquisto che ancor oggi garantisce il miglior compromesso tra costo iniziale, costi di gestione e impatto ambientale resti quello di un veicolo con motore a combustione interna, con alimentazione a GPL. Siamo convinti che l’alimentazione a GPL rappresenti allo stato la scelta più concreta di mobilità ecologica. D’altra parte, è la scelta che noi abbiamo fatto da tempo. Da oltre 10 anni siamo orgogliosi di essere l’unico costruttore che progetta motori destinati a essere alimentati a GPL sin dall’origine, proprio per questo assicuriamo un’estrema affidabilità ai nostri clienti. Per concludere, certamente le auto elettriche potranno conquistare una fetta di mercato, ma i grandi numeri verranno ancora dalle auto tradizionali” conclude Di Risio.



