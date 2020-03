Quattromila auto immatricolate nel 2019 e con un fatturato in crescita, la DR Automobiles di Macchia d’Isernia presenta un nuovo modello: la DR 5.0, i prossimi 21 e 22 marzo negli showroom italiani. La Casa automobilistica molisana, che nel 2006 ha prodotto il primo Suv italiano, con una nota anticipa: “La DR 5.0 fa da apripista a un nuovo percorso dell’azienda che si appresta a lanciare sul mercato tre nuovi Suv frutto di un processo evolutivo, stilistico e tecnologico, che ha costantemente caratterizzato i nostri prodotti”.

La DR 5.0 è un Urban Suv “full optional di serie, da 18.900 per il benzina e 19.900 per il benzina/Gpl, ecofriendly, senza ecotassa e blocchi alla circolazione, grazie alla tecnologia bimodale che l’azienda ha sviluppato sin dai suoi esordi.

Inoltre la DR 5.0 fa registrare un balzo in avanti notevole rispetto ai precedenti modelli sul piano della sicurezza attiva e passiva”.

La rete di vendita della DR conta oggi circa 80 dealer e 170 centri service in tutta Italia: 26 dealer in Spagna, uno in Francia e uno in Bulgaria. “L’obiettivo per il 2020 è di arrivare a 100 dealer in Italia, incrementare i mercati esteri con aperture anche in Germania. Raddoppiare le immatricolazioni anche grazie ai nuovi prodotti”.

