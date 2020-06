Esclusivamente a loro sarà infatti dedicata la colorazione Black/Magnesium, una versione distintiva che è già diventata un oggetto da collezione, unica e non replicabile nei successivi modelli di serie, che renderà l’edizione limitata di DRAGSTER ancora più distintiva. Nella nuova livrea Black/Magnesium spiccano i dettagli in alluminio in color magnesio con logo “Limited Edition” ben in evidenza nella parte posteriore da entrambi i lati, che regalano un tocco di classe ed eleganza al mezzo.

Ogni DRAGSTER “Limited Edition” sarà identificato tramite speciale targhetta numerata e accompagnato da un Certificato riportante anche il nome del Cliente.

“Desideriamo che i nostri 499 DRAGSTER’S influencers possano fregiarsi di un mezzo non solo numerato e con targhetta identificativa, ma anche con una colorazione nuova, appositamente pensata per rendere questa versione ancora più esclusiva. È un modo per gratificare ulteriormente i primi clienti DRAGSTER che hanno prenotato da tempo il veicolo e farli sentire davvero unici” commenta Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet Spa.

Una livrea che terrà alta la bandiera italiana in tutte le parti del mondo. Sono infatti oltre 40 i paesi dai quali sono arrivate le 499 prenotazioni. “La notorietà e la reputazione di Italjet come brand italiano di riferimento per le due ruote sono riconosciute in tutte le parti del mondo. Per la “Limited Edition” i preordini sono principalmente giunti da Germania, UK, Italia, Paesi Bassi, Francia, Austria in Europa, e da Taiwan, Filippine, Giappone, Vietnam, Corea e Indonesia in Asia. Siamo davvero onorati di poter rappresentare il made in Italy all’estero, da sempre simbolo di creatività, design e cura nei dettagli. L’esclusiva colorazione del DRAGSTER “Limited Edition” va in questa direzione: rendere ancora più distintiva la percezione del nostro marchio, riconosciuto per modelli dai contenuti tecnologici, stilistici e cromatici fuori dagli schemi” aggiunge Sandro Caparelli, Sales & Marketing Manager di Italjet Spa.

Decretato dalla rivista FORBES come uno dei 5 scooter al mondo da possedere nel 2020, il nuovo DRAGSTER si prepara ad essere icona di sportività, design e tecnologia made in Italy nei prossimi anni.

“E’ un progetto unico che conta tra i fan personalità davvero sorprendenti. Ho ricevuto messaggi da celebrità, registi e persino dal designer di uno dei più importanti produttori di Supercar. Veramente raro come sia stato ben accolto il prodotto e in maniera così rapida. La maggior parte dei veicoli impiegano anni per raggiungere uno stato di icona, mentre sembra che il nuovo Dragster lo sia già diventato senza ancora essere sul mercato ” Commenta Bobby Beck, Marketing Manager per Italjet UK.

“Mai nessuno aveva osato tanto”, dice orgoglioso Massimo Tartarini, “Siamo, riusciti, con tanta passione, a ricreare un remake di un successo internazionale di Italjet degli anni “90 inserendo nuovi concetti di stile che sono stati accolti dal mercato con grande entusiasmo”.

Chiusa per l’emergenza sanitaria del Covid-19, Italjet ha continuato la sua attività in modalità smart e riaperto ufficialmente il 4 maggio, dopo aver messo in atto tutte le misure di prevenzione previste dalla legge. Anche i fornitori dell’azienda stanno gradualmente rientrando a pieno regime. Italjet sta lavorando al massimo per ridurre l’attesa delle migliaia di appassionati del DRAGSTER, ma questo rallentamento comporterà un inevitabile slittamento della data d’ingresso in produzione.

Si prevede che la produzione del DRAGSTER Limited Edition 125/200 comincerà nel mese di settembre 2020. Seguirà poi la produzione di serie dello scooter nei colori Antracite/Rosso/Bianco, Antracite/Giallo e Nero/Grigio. Il nuovo DRAGSTER 125cc sarà venduto in Italia al prezzo di € 4900 f.f.*, mentre il 200cc a € 5400 f.f.*. Il prezzo negli altri paesi potrà differire in funzione delle diverse aliquote IVA e dazi e tasse eventuali.