ROMA – Una vacanza di lusso in Italia curata nei minimi dettagli? Un Grand Tour nella penisola a bordo delle automobili più celebrate della storia? Si può fare, se questa idea vi era saltata in testa. Oggi sì. Perchè è nato “The driver Club”, fondato da professionisti dei settori turismo, automotive e narrativa di viaggio. Con un’idea di base: offrire da una raffinata prospettiva viaggi regionali e itinerari giornalieri legati al nostro patrimonio storico e culturale. L’idea è per chi vorrà associarsi al Club.

In occasione della presentazione al pubblico, sono state ideate due speciali esperienze di viaggio, in Toscana e in Sardegna, aperte anche ai non soci, in vendita dal 1° luglio 2021 sul sito thedriversclub.it e sulla pagina Instagram @thedriversclubigt (in generale prezzi e dettagli degli Open Journeys estate/autunno 2021 possono essere richiesti scrivendo a: info@thedriversclub.it): per capire la tipologia, il viaggio in Toscana – di una settimana – sarà effettuato a bordo di una cabriolet d’epoca o contemporanea. L’itinerario, di circa 800 km, si snoderà dalla Maremma al Chianti, con il piacere di soggiornare presso magnifiche dimore. Invece in Sardegna l’itinerario – di dieci giorni – percorrerà tratti della mitica “orientale” esplorando lagune polinesiane, prodigi geologici e le ancestrali tradizioni della Barbagia.

Per i soci sono previste auto di questo tipo: Ferrari 246 GT Dino, Porsche 911 S Targa 2.4, Jaguar E-Type Roadster V12. Il catalogo include anche young timers, droptop, super sportive, Granturismo e faraoniche ammiraglie. La scelta della vettura è il primo passo, dove l’ospite può personalizzare ogni itinerario con visite private a palazzi, siti archeologici, atelier di artigiani, collezioni di arte spesso chiuse al pubblico. C’è anche l’aspetto gastronomico, con menu del territorio, ristoranti della tradizione, aziende vinicole di fama planetaria e chef stellati Michelin.