Chi sceglie un modello premium, anche se di segmento compatto, la fa quasi sempre per avere la certezza di disporre di un’auto che soddisfa le necessità odierne di mobilità, in termini di prestazioni, sicurezza e rispetto dell’ambiente, ma offre anche quelle soluzioni che garantiscono un livello di confort e di qualità di guida ‘superiore’, notte compresa. Ecco perché DS 3 Crossback, la compatta del brand premium del Gruppo PSA, propone – all’interno di un elegante ‘package’ espressione di un design di avanguardia e del savoir-faire parigino – un concentrato di tecnologie di ultima generazione destinate a innalzare a livelli ottimali la sicurezza attiva e quella passiva. E’ il caso dei sistemi DS Matrix Led Vision e Active City Brake, che abbiamo avuto modo di mettere alla prova – in condizioni notturne – nel traffico urbano di Milano e nella viabilità dell’hinterland agricolo Pur con dimensioni esterne compatte, ideali per entrare e uscire nei parcheggi e per destreggiarsi nelle situazioni di traffico più intense, DS 3 Crossback stupisce – fin dal momento dell’avvio del motore, cioè all’accensione dei display interni – per la qualità della costruzione, delle finiture e degli equipaggiamenti già a partire dalla versione d’ingresso So Chic, proposta a 26.200 euro.

Se poi l’auto viene ordinata con DS Matrix Led Vision (1.400 euro) si scopre che gli effetti luminosi, come la sottile luce porpora che regala un’accattivante e inconfondibile firma luminosa a DS 3 Crossback, sono soltanto l’antipasto di un appagante ‘banchetto serale’ fatto di illuminazione sempre perfetta, di rispetto assoluto degli altri utenti e di grande comodità, per il fatto di non doversi preoccupare del passaggio manuale abbaglianti-anabbaglianti.

Il sistema DS Matrix Led Vision, provato in città (ma funziona solo se la luce stradale è scarsa o assente) e in aperta campagna sovrappone la tecnologia di proiettori Full Led con quella della luce Matrix Beam. In questo modo, e sotto la gestione di un algoritmo che sfrutta i segnali della telecamera frontale, il fascio luminoso si modella automaticamente, per fornire l’illuminazione ottimale nelle differenti condizioni di guida. Con l’obiettivo di fornire la massima illuminazione possibile fuori città senza dare fastidio agli altri veicoli, il sistema raggiunge anche il risultato estetico di una piccola sequenza di gioielli. Questa sofisticata tecnologia si basa su tre moduli Led riservati alla funzione anabbagliante, mentre un modulo Matrix Beam – suddiviso in 15 segmenti indipendenti per perfezionare direzione e potenza del fascio luminoso – è dedicato alla funzione abbagliante. Le funzionalità di questo evoluto sistema di proiettori completano efficacemente un ulteriore alleato, l’Active Safety Brake che si occupa di frenare automaticamente in situazioni d’emergenza, con caratteristiche talmente evolute da figurare tra le maggiori innovazioni tecnologiche di DS 3 Crossback.

Le sue capacità di intercettazione del possibile rischio hanno una straordinaria precisione ed efficacia: auto, moto, pedoni e ciclisti vengono individuati di giorno, così come di notte. Grazie al radar di ultima generazione, strategicamente posizionato sotto la generosa calandra della vettura, viene rilevato il pericoloso avvicinarsi di ostacoli, e dopo un primo segnale visivo il sistema invia un ulteriore segnale visivo e sonoro. In mancanza di reazioni da parte del conducente, entra in azione la frenata automatica con l’obiettivo di evitare la collisione o rallentare l’auto il più possibile.

Perfettamente efficace nel range da 5 a 140 km/h, l’Active Safety Brake è un esperto e rapidissimo ‘assistente’ elettronico del guidatore, ideale completamento delle qualità dinamiche di DS 3 Crossback – in termini di dolcezza di funzionamento, silenziosità e progressività nelle accelerazioni – anche in momenti ‘difficili’ come il congestionato traffico cittadino negli orari di punta, in autostrada ed anche sulla viabilità esterna, dove il rischio non è quello di tamponare un’auto che frena improvvisamente ma piuttosto di accorgersi all’ultimo istante di un pedone o un ciclista. DS 3 Crossback è dunque una compatta ideale per far vivere le esperienze premium anche in quello che è l’uso quotidiano dell’auto. Lo conferma il fatto che la maggioranza dei clienti ( 68%) fino ad oggi ha acquistato una DS3 ‘alto di gamma’ con le dotazioni più complete e una volta su quattro aggiunge l’importante opzione DS Matrix Led Vision.

