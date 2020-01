Ds 7 Crossback offre una serie di dispositivi di comfort e sicurezza di ultima generazione.

Dal livello So Chic, propone di serie ABS, amplificatore della frenata d’emergenza (anche automatica) con ripartitore elettronico, ESP, funzione Hill Assist, Active Safety Brake, sistema di sorveglianza della pressione dei pneumatici, Drive Attention Alert, Lane Departure Warning, Active Cruise Control e Speed Limit Detection. Un equipaggiamento completo che si arricchisce, salendo di gamma, con nuove funzionalità. Tra queste il Ds Connected Pilot che prevede un Adaptive Cruise Control che modula la velocità in funzione di quella del veicolo che precede, e posiziona Ds 7 Crossback nella carreggiata con estrema precisione (tra le linee continue o discontinue) in base alla scelta del conducente, agendo sullo sterzo. Molto utile negli ingorghi o in autostrada, può essere attivata da 0 a 180 km/h secondo le norme stradali in vigore.

Disponibile anche il Ds Park Pilot: passando davanti a un parcheggio (fino a 30 km/h), il dispositivo rileva se lo spazio è sufficiente per parcheggiare DS 7 Crossback e lo comunica al conducente, che seleziona il tipo di spazio (a pettine o in parallelo), preme Park e si gode lo spettacolo. Il dispositivo gestisce tutto (accelerazione, freno, frizione), anche nella fase di uscita dal parcheggio.

Infine Ds 7 Crossback è equipaggiata anche con il DS Active Scan Suspension, sistema che rileva le imperfezioni della strada davanti al veicolo e pilota costantemente – e in modo indipendente tra loro – i 4 ammortizzatori. La telecamera dietro al parabrezza, i quattro sensori d’assetto e i tre accelerometri analizzano la strada e le reazioni del veicolo (velocità, angolo volante, frenata).

Trasmettono quindi in tempo reale i dati a un calcolatore, che agisce su ciascuna ruota in modo indipendente.

