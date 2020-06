Pianificare i viaggi quando si è a bordo di un’auto elettrica diventa un’impresa sempre più accessibile grazie all’app Free2Move Services che si completa con il servizio Charge my Car, disponibile con una sottoscrizione mensile cui vanno aggiunti i costi delle singole ricariche pubbliche.

Grazie a questo sistema, viene soddisfatta l’esigenza di caricare la batteria di trazione da postazioni pubbliche, garantendo quella mobilità a zero emissioni che DS 3 Crossback E-Tense promette.

La ricerca di una stazione di ricarica diventa veramente facile, per effetto della geo-localizzazione, in grado di mostrare punti di ricarica compatibili nelle vicinanze della vettura.In alternativa, analoghe informazioni vengono fornite dopo avere inserito un indirizzo di destinazione.

L’applicazione permette di visualizzare le stazioni divise per tipologia in modo che il cliente possa scegliere il punto di ricarica più adatto alla propria esigenza: la stazione più vicina, la stazione più rapida, la stazione più economica, tutte le altre stazioni disponibili e compatibili con l’auto.

Il passo successivo, dopo avere selezionato la stazione, è attivare la navigazione dall’ app di navigazione preferita, tra Waze, Google Maps e Apple Maps, oppure in maniera più diretta dal navigatore di bordo connesso. Raggiunto il punto di ricarica prescelto, potremo iniziare il rifornimento utilizzando la nostra tessera oppure l’app.

Ancora più interessante è la pianificazione di un lungo viaggio. In questo caso possiamo scegliere di utilizzare il livello attuale della batteria, oppure una proiezione legata al momento della partenza. Ne risulta la visualizzazione di un percorso, su mappa o in elenco, che contiene le seguenti informazioni: distanza complessiva, durata totale stimata, durata stimata della carica, stima costo totale della carica.

