DS ha annunciato che dal 2025 verranno prodotte solo auto elettrificate. E La prima full elettric del marchio è proprio questa la Ds3 Crossback E-Tense, ed è anche il primo b-SUV di livello premium proposta con questa alimentazione. Costruita sulla stessa piattaforma della 208 e Corsa, né eredità anche il motore elettrico da 320 km di autonomia e una potenza di 100 kW (136 cv).

Le batterie da 50 KW sono posizionate sotto al pianale e questo permette un ottimale equilibrio delle masse e mantenere la capacità di carico da 350 litri fino a 1.050 litri abbassando lo schienale posteriore.

Rispetto alla versione benzina PureTech 155, il peso aumenta di 320 kg ma mantiene prestazioni ottimali uno 0/100 in 9″. C’è da dire che la potenza cambia a seconda della modalità di guida selezionata. Ad esempio in eco, ci sono 60 kW disponibili, in comfort 80 kW e sport si possono sfruttare tutti e 100 kW.

Ci sono anche 2 modalità di frenata: normal e brake. E quest’ultima sviluppata sulla base delle auto da Formula E consente di recuperare energia. La DS3 Crossback E-Tense fa il pieno di energia al 100% in 5 ore con una colonnina domestica dedicata (con caricatore interno da 11 kW trifase che sarà disponibile successivamente al lancio) e all’80% in 30 minuti su una colonnina rapida da 100 kW.

Il costruttore garantisce la batteria per otto anni o 160mila km. Debuttano anche due app che aiutano la gestione della batteria e a programmare viaggi in elettrico individuando le colonnine di ricarica.

La disposizione dei pesi poi permette di avere un buona guida, quasi come fosse un’auto a motore termico.

Il prezzo è di circa 40mila euro ed è disponibile presso gli store DS da fine gennaio e inizio febbraio 2020.

