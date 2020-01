Strade perfettamente illuminate, sia ai lati sia di fronte. Avere anabbaglianti e abbaglianti che interagiscono in automatico, senza dover “accecare” chi viaggia nella corsia opposta. Ecco il risultato offerto dalla nuova tecnologia DS Matrix LED Vision.

Peccato sia disponibile solo per il modello DS3 Crossback. “Costa 1.400 euro ed è in opzione solo per la DS Crossback”. Ha dichiarato Giorgio Contu responsabile comunicazione DS Automobili Italia.

Troppo spesso si parla di connettività, di interfaccia uomo/macchina e di infotainment quando poi ci sono delle tecnologie semplici ma efficaci, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, che vengono fin troppo trascurate. E di cui è molto importante parlarne. Sarà una cosa scontatissima ma, soprattutto di sera o di notte, se la vettura non garantisce una buona visibilità, i rischi di incidenti o di spiacevoli inconvenienti, aumentano sensibilmente. Ecco perché sarebbe auspicabile che, tecnologie come il DS Matrix Led Vision, diventino alla portata di tutti. Questo, ovviamente, lo scriviamo dopo averla testata partendo da Milano, destinazione Cornaredo, dove si trova il D0, il mitico ristorante di quel gran genio di Davide Oldani.

Come funziona. “Il DS Matrix LED Vision funziona a partire dai 40 km/h”. Ha esordito così Contu nello spiegare il funzionamento di questa interessante tecnologia.

Il sistema sovrappone la tecnologia di proiettori Full LED con il fascio di luce Matrix Beam: in questo modo il fascio luminoso si modella automaticamente, per fornire l’illuminazione ottimale nelle differenti condizioni di guida. Con l’obiettivo di fornire la massima illuminazione possibile fuori città senza dare fastidio agli altri veicoli, il sistema raggiunge anche il risultato estetico di una piccola sequenza di gioielli.

La composizione del sistema si basa su tre moduli LED riservati alla funzione anabbagliante, mentre un modulo MATRIX BEAM è dedicato alla funzione abbagliante. Una ulteriore suddivisione in 15 segmenti indipendenti, ha il compito di perfezionare direzione e potenza del fascio luminoso.

Un risultato visibile anche nella fase di accensione della vettura, quando una sottile luce porpora regala un accattivante effetto, inconfondibile firma luminosa di DS 3 CROSSBACK.

Le funzionalità di questo sistema di proiettori possono contare su un ulteriore alleato, l’ACTIVE SAFETY BRAKE che si occupa di frenare automaticamente in situazioni d’emergenza, con caratteristiche talmente evolute da figurare tra le maggiori innovazioni tecnologiche di DS 3 Crossback.

Le sue capacità di intercettazione hanno una straordinaria precisione ed efficacia: auto, moto, pedoni e ciclisti vengono individuati di giorno, così come di notte.

Grazie al radar strategicamente posizionato sotto la calandra della vettura, viene rilevato il pericoloso avvicinarsi di ostacoli, e dopo un primo segnale visivo il sistema invia un ulteriore segnale visivo e sonoro. In mancanza di reazioni da parte del conducente, entra in azione la frenata automatica con l’obiettivo di evitare la collisione o rallentare l’auto il più possibile.

