Ds amplia l’offerta per il suv DS7 Crossback (disponibile anche nella versione ibrida plug in) introducendo la variante a benzina con il motore PureTech 130.

Si tratta dello stesso motore 1.2 tre cilindri turbo che per quattro volte consecutive ha vinto il premio internazionale ‘Motore dell’Anno’ nella categoria 1.0 – 1.4. Alla base di questo riconoscimento, un mix di efficienza e prestazioni, oltre all’interessante economia d’esercizio. La sua fluidità esemplare non è alterata dall’intervento del turbocompressore, mentre i 230 Nm di coppia, disponibili già a 1.750 giri, si uniscono alla potenza di 130 CV (96 kW) a 5.500 giri. Anche questa versione è affiancata dal cambio automatico EAT8, di serie su tutta la gamma DS 7 Crossback, che garantisce un’ottima reattività, sottolineata dai 9,9 secondi che servono per passare da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima si attesta a ben 197 km/h. DS7 Crossback con motore PureTech 130 è disponibile da 36.800 euro per l’allestimento Business, mentre la dotazione Grand Chic si propone per 39.300 euro.

