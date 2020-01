(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Con la commercializzazione della nuova DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, il marchio premium di PSA segna un ulteriore passo in avanti nella strategia di elettrificazione della sua gamma. Alla linea scultorea, già nota per la versione termica, si abbina adesso una guida in assoluta silenzio grazie alla modalità a zero emissioni che consente un’autonomia fino a 58 chilometri a batteria di trazione completamente carica, mentre la velocità arriva a superare il limite autostradale. Grazie alla presenza di un motore benzina da 200 CV e due motori elettrici, l’ibrida plug-in DS guadagna una buona motricità a fronte di emissioni di soli 34 grammi di CO2, un dato che colloca DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 nel più basso livello di emissioni (gruppo 1) indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che spazia da 0 a 60 g/km di CO2.

La tecnologia, mutuata dall’esperienza in Formula E, consente tra le altre cose il recupero dell’energia derivante dall’utilizzo della funzionalità frenata durante la guida (Brake fornisce un contributo pari al 25% sulla energia complessiva.

Questa funzione permette all’auto una decelerazione, al rilascio dell’acceleratore, in grado di raggiungere 1,2 m/s2 per trasformare l’energia cinetica in nuova energia da immettere nella batteria. Apporto che si rivela fondamentale nel garantire i 58 km di autonomia, nella guida in modalità elettrica a zero emissioni. La ricarica della batteria di trazione, viene completata in 2 ore, con specifica wallbox da 32A. Emissioni ridotte e prestazioni al top si abbinano inoltre a consumi contenuti: 1,3 litri di benzina per 100 chilometrisecondo il rigoroso ciclo di omologazione WLTP.

Economia di esercizio che non incide sulle reattività della vettura, sottolineata dai 5,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Risultato degno di una sportiva purosangue e frutto dei 300 CV complessivi di potenza affiancati da una coppia di 520 Nm, che definiscono la velocità massima in 240 km/h.

(ANSA).

