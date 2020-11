Advertisements

In Italia fu un film a renderlo famoso. Il titolo era “Altrimenti ci arrabbiamo”, con Bud Spencer e Terence Hill che impazzavano al volante di uno strano oggetto che subito imparammo a chiamare Dune Buggy. Ma in realtà fu un tizio di nome Bruce F. Meyers, un ingegnere californiano con la passione per il surf che dieci anniprima di quel film lo inventò, lanciandolo sui mercati di mezzo mondo. Ora Meyers ha 94 anni e ha deciso di cedere la sua attività e il suo marchio a un’azienda texana che si chiama Trousdale Ventures. Un passaggio storico, che segna la fine di un’epoca. La Meyers Manx – si legge sul magazine specializzato Autocar – opererà come Meyers Manx LLC sotto la nuova proprietà Trousdale Ventures, e vedrà il designer Freeman Thomas come nuovo Ceo. Meyers resterà in azienda come ambasciatore del marchio e gestirà il registro Meyers Manx insieme a sua moglie Winnie.Il primo buggy era costruito, come tutti i successivi, sul pianale del Maggiolino Volkswagen. Anche se il numero totale dei Meyers Manx costruiti non è noto (si parla di 6.000 ma sono probabilmente molti di più in quanto essendo kit di montaggio non erano catalogati come auto nuove) il modello progettato da Bruce F. Meyers è stato sicuramente uno dei più apprezzati. Oltre a Bud Spencer e Terence Hill, fra gli appassionati di quest’auto è impossibile non citare Steve McQueen ed Elvis Presley, Steve McQueen e Faye Dunaway hanno guidato un Dune Buggy con motore 6 cilindri Chevrolet Corvair nel film del 1968 “The Thomas Crown Affair”, mentre Presley compare al volante di un Buggy in “Live a Little, Love a Little”. Ora, come dicevamo, tutto è nelle mani del nuovo Ceo della azienda texana, Freeman Thomas, professionista che da 40 anni lavora nel mondo dell’auto come designer, prima con Porsche e poi con Volkswagen, Daimler Chrysler e Ford. E’ conosciuto soprattutto per aver co-progettato la Volkswagen Concept 1 del 1994, auto che in seguito venne messa in produzione come New Beetle, l’erede del Maggiolino. Ironia della sorte?