Zero Motorcycles parteciperà alla seconda edizione di E-Tech Europe, la fiera di riferimento internazionale dedicata a tutta la filiera produttiva collegata all’elettrificazione e all’elettronica per la produzione dei veicoli elettrici in programma il 19 e il 20 aprile nel prestigioso quartiere della Fiera di Bologna.

Durante la kermesse, in un’ampia area espositiva, le aziende ospiti presenteranno il meglio delle tecnologie e della produzione internazionale svelando le molteplici opportunità offerte dalla rivoluzione dell’e-mobility, un settore in cui Zero è leader assoluto a livello globale. A Bologna, nel cuore della E‐Motor Valley, Zero Motorcycles esporrà alcuni modelli protagonisti della gamma 2023 svelando ai presenti tutti i segreti sulla mobilità elettrica. L’appuntamento è presso il padiglione 22, stand F33, dove il pubblico potrà incontrare l’azienda californiana e toccare con mano tutte le novità di prodotto.

Nell’area test ride esterna sarà invece possibile provare dal vivo alcune delle moto che hanno fatto la storia di Zero, come la SR/F, che nella versione 2023 si presenta con un pacco batterie dalla capacità di 17,3 kWh, una velocità di ricarica fino a 6,6 kW e la modalità Park di serie, sfoggiando inoltre nuove accattivanti colorazioni.

Tra i modelli Zero, su cui sarà possibile salire in sella durante E-Tech Europe, ricordiamo anche la nuova DSR/X, un’adventure bike capace di offrire prestazioni ed efficienza ai vertici della categoria, grazie al motore completamente rinnovato Z-Force 75-10X, in grado di erogare una coppia sbalorditiva di 225 Nm e una potenza di 100 cv, e alla batteria agli ioni di litio da 17,3 kWh. Accanto alla DSR/X, saranno presenti anche la FXE e la FX. La prima rappresenta il modello urbano per eccellenza; una super motard avveniristica che coniuga comfort di guida, design intrigante e tecnologia elettrica. Leggera, scattante e silenziosa, la FXE è animata dall’innovativo motore Z-Force 75-5, controllata dal sistema operativo proprietario Cypher II e dotata di display TFT da 5 pollici a colori. La FX, invece, è l’elettrica perfetta per dedicarsi all’avventura divertendosi. Nata per il fuoristrada, ma anche per scorrazzare in città, questa moto risalta per potenza e maneggevolezza, il tutto unito a un design ricercato ma essenziale, che rinuncia alle frivolezze stilistiche a favore di compattezza e agilità.

Tra le protagoniste dell’area test, degna di nota è anche la SR, una naked elettrica stradale dall’anima tech dotata di batteria espandibile e altamente configurabile, è la moto che meglio di ogni altra è in grado di rappresentare lo spirito altamente tecnologico della manifestazione.

Come nella precedente edizione, insieme a Zero Motorcycles ad accogliere gli ospiti presso l’area test ride di E-Tech Europe 2022, ci sarà anche Gianluca Nannelli. Il celebre pilota italiano, istruttore della Federazione Motociclistica Italiana con la Nannelli Rider Academy, aiuterà i visitatori che saliranno in sella a una moto Zero ad apprendere le principali tecniche di guida sicura su una moto elettrica. Un appuntamento utile ed imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote.

Il brivido della guida elettrica è sempre più alla portata di tutti, Zero Motocycles vi aspetta il 19 e il 20 aprile a E-Tech Europe.