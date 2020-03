La prima generazione era stata lanciata nel 2008: un crossover basato sulla piattaforma della Focus e della monovolume C-Max. Poi nel 2012 la seconda versione che ha introdotto una serie di novità a livello di tecnologia e motori fino ad un piccolo restyling delle linee nel 2017. Oggi, forte di un successo che negli anni l’ha consacrato tra i modelli di riferimento del suo segmento – quello dei C-suv, tra i più affollato del mercato – arriva in una nuova versione, la più elettrificata di sempre.

Ford Kuga, la cui presentazione stampa avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi giorni (annullata per l’emergenza Coronavirus), arriva in tre differenti declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid,garantendo una riduzione dei consumi fino al 30% (oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti per potenze fino a 190 cv). Esteticamente nuova Kuga cambia molto rispetto al passato proponendo gli stilemi del nuovo ‘corso’ stilistico inaugurato con gli ultimi modelli dell’Ovale Blu: all’anteriore la forma dei farmi e le linee filanti sottolineano il family feeling del brand richiamando fortemente lo stile della sorella minore Puma.

Nuova Kuga offre maggiore comfort e innovative funzioni di assistenza alla guida, mantenendo i clienti sempre più connessi.

Le nuove funzioni della FordPass App, in abbinamento con il modem integrato FordPass Connect, rendono l’esperienza di possesso dei clienti di Kuga Plug-In Hybrid ancora più personalizzata. Altre tecnologie disponibili sono la ricarica wireless e il sistema di infotainment SYNC 3, supportato da un touch-screen centrale da 8 pollici. Il sistema B&O riproduce un’esperienza audio di alta qualità e il nuovo quadro strumenti a colori da 12.3”, fornisce maggiori informazioni ed è più intuitivo e facile da leggere.

Le nuove tecnologie Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centering, invece, aiutano i conducenti a gestire il traffico in situazioni di stop-start e in autostrada con maggiore sicurezza, mentre il Predictive Curve Light e il Sign-based Light illuminano meglio la strada nell’oscurità. L’Head-up display favorisce la concentrazione dei conducenti a mantenere gli occhi sulla strada e l’Active Park Assist Upgrade consente manovre di parcheggio completamente automatizzate, con la semplice pressione di un pulsante.

All’interno, il massimo spazio per le gambe e la miglior capacità del bagagliaio nel segmento di appartenenza, si ottengono facendo scorrere facilmente la seconda fila di sedili, in avanti o indietro fino a 150 mm. Kuga è il primo suv costruito sulla nuova piattaforma globale Ford, che, sviluppata per migliorare l’aerodinamica, ottenendo una maggiore efficienza nei consumi di carburante, permette di ridurre il peso fino a 80kg rispetto alla generazione precedente. Inoltre, la nuova architettura, progettata per migliorare la reazione della vettura anche in caso di incidente, ha contribuito a ottenere le 5 stelle Euro NCAP; offre il 10% in più di rigidità torsionale per driving dynamics migliorati e crea più spazio interno, pur mantenendo un design dalle linee filanti e dinamiche. La versione plug-in si compone di una struttura split-power che combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per produrre 225 CV in grado di garantire 72km NEDC (56km WLTP) di autonomia in modalità elettrica, consumi da 1.2 l/ 100 km ed emissioni di CO2 da 26 g/km NEDC (da 1.4 l/100 km e da 32 g/km WLTP). La declinazione EcoBlue Hybrid utilizza invece il motore diesel EcoBlue 2.0 litri da 150 CV per una maggiore efficienza nei consumi. Nel corso dell’anno arriverà anche la versione che utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, che consente l’attivazione di guida in modalità completamente elettrica e abbina a un motore benzina ciclo Atkinson 2.5, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio e un cambio automatico sviluppato da Ford. La Kuga Hybrid sarà disponibile con trazione anteriore e Intelligent All-Wheel Drive (previsione di consumi da 5,6l/100 km ed emissioni di CO2da 130 g/km). Tre gli allestimenti tra i quali è possibile scegliere (Vignale, ST-Line e Titanium) mentre sono dodici i colori disponibili. Comfort, spazio, versatilità e connettività sono gli elementi che contraddistinguono l’esperienza nell’abitacolo.

Nuova Kuga è cresciuta di 44 mm in larghezza e 89 mm in lunghezza rispetto al modello precedente, mentre il passo è aumentato di 20 mm. All’interno, questo si traduce in più di spazio per la testa, le spalle e le sedute dei passeggeri, sia anteriori sia posteriori, nonostante un’altezza complessiva inferiore di 6 mm rispetto alla generazione precedente. Per la prima volta sono disponibili i sedili posteriori riscaldati e l’intera seconda fila può essere spostata all’indietro, per ottenere uno spazio per le gambe fino a 1.035 mm, o in avanti, aumentando lo spazio di carico a 645 litri, il migliore nel segmento di appartenenza. La seconda fila di sedili può, inoltre, essere facilmente ripiegata con l’utilizzo di un pulsante. Il bagagliaio ha un tappetino reversibile in velluto da un lato, per un look and feel premium, e con una superficie in gomma resistente e robusta dall’altro, per evitare che le attrezzature sportive bagnate o infangate possano sporcare l’interno.

