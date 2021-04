ROMA – La paura del contagio da Covid-19 è stata una delle cause che hanno fatto prediligere una mobilità di tipo individuale a discapito del trasporto pubblico. E proprio per fronteggiare la pandemia la Texa, azienda trevigiana leader nel mondo dell’elettronica automotive, ha realizzato nei propri stabilimenti “Air2 San”, un moderno sanificatore a ozono completamente made in Italy. D’altronde l’ozono è stato riconosciuto come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal ministero della Salute con prot. N. 24482 del 31 luglio 1996, nonché “agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con Cnsa del 27 ottobre 2010. Fino a oggi però, pur essendo nota anche la sua capacità disinfettante verso altri Coronavirus, come ad esempio quello riconducibile alla Sars, esistevano dubbi sull’efficacia contro il virus Sars-CoV-2. Così, prima di pubblicizzare l’effetto specifico anche nei confronti di questo nuovo virus, la Texa ha sottoposto Air2 San a una serie di test, presso il laboratorio del Dipartimento di medicina molecolare dell’università degli studi di Padova. Le prove hanno evidenziato che, utilizzando lo specifico programma “Covid-19” dell’app di Air2 San, lo strumento della Texa è efficace al 99,99% nei confronti della Sars-CoV-2.

Advertisements

Inoltre, Air2 San è stato certificato anche contro il Coronavirus umano 229E, lo stafilococco Aureus, l’Escherichia Coli e lo Pseudomonas Aeruginosa, dal Dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie dell’università di Ferrara. Insomma, risultati importanti, anche perché l’ozono è un gas naturale, con molte meno controindicazioni rispetto ad agenti chimici aggressivi, nonché meno dannoso su superfici e tessuti. Le caratteristiche costruttive del dispositivo, compatto e facilmente trasportabile, permettono di raggiungere l’ideale saturazione dell’abitacolo di un veicolo mediante sensori in grado di fermare e riprendere la produzione del gas con reale accuratezza e non basandosi su ipotesi, elemento risultato indispensabile per il superamento dei test ai quali è stato sottoposto. A questo si aggiunge la riconversione dell’ozono in ossigeno a fine procedura, funzione in grado di garantire la disponibilità immediata e sicura di un veicolo, senza necessità di aerazione. Tutto il processo di sanificazione dell’ Air2 San (oltre che in auto può essere utilizzato in qualsiasi ambiente), avviene in modo completamente automatizzato, gestibile e programmabile tramite app specifica o telecomando in dotazione. (m.r.)