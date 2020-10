ROMA – È un concept vehicle electric dalle molteplici applicazioni, in grado di trasportare merci e passeggeri, soprattutto gli addetti ai lavori vedono in U-Shift la soluzione per migliorare sempre di più la mobilità del futuro. La piattaforma è stata presentata presso il Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), il Centro aerospaziale tedesco, in occasione della Conferenza ad interim del dialogo strategico per il settore automobilistico in Germania.

L’idea è nata dalla necessità di avere una sola scheda di trasmissione o base, in grado di poter gestire ed essere utilizzata con diversi attacchi. In sostanza, il veicolo progettato dal DLR si presenta dalla forma unica di U, è alimentata da batterie, è controllabile da remoto, ma in futuro è previsto che si potrà spostare autonomamente ed essere efficiente in qualsiasi momento della giornata. Il costruttore afferma che le sue dimensioni sono simili a quelle di un grande furgone; mentre, nella versione trasporto passeggeri, è in grado di ospitarne fino a otto, cui uno è ribaltabile, la portiera è dotata di una rampa è per facilitare la salita e la discesa.

La capacità della capsula di carico è in grado di contenere quattro europallet, lunghi 2,62 piedi, larghi 3,94 piedi e alti 0,47 piedi, secondo EPAL. La flessibilità del mezzo, deriva da una scheda di azionamento modulare costituita da diversi componenti aggiuntivi, noti come capsule multiuso; ciascuna è riconoscibile dal design e dall’uso cui è destinata.

Oltre alla duplice possibile funzione di cargo e bus navetta, il costruttore afferma che il mezzo, in futuro, potrebbe essere impiegato e dato in dotazione alle forze dell’ordine.

Non solo, attorno al progetto si è creato un vero e proprio tavolo di lavoro, che vede coinvolti operatori del settore della tecnologia e pubblici, chiamati a dare le proprie impressioni e suggerimenti che possono apportare migliorie alla struttura. Alcune case automobilistiche come Mercedes-Benz e Daimler, Volkswagen e General Motors e Karma Automotive, credono in questo prodotto e hanno tutte una partecipazione nello spazio di sviluppo della piattaforma di veicoli elettrici condivisa multiuso.

Attualmente, è solo un prototipo, ma ha già incassato un finanziamento di poco più di 14 milioni di dollari dal Ministero dell’Economia e del Lavoro del Baden-Württemberg.

Fonte www.repubblica.it

