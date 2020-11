Advertisements

ROMA – Nel 2020 le perdite di produzione dovute alla pandemia di Covid-19 hanno riguardato, da gennaio a settembre, oltre 4 milioni di autoveicoli leggeri fino a 6 tonnellate in Ue (-22,3%), quasi 3,5 milioni di autoveicoli inclusi i veicoli industriali pesanti in Usa (-27%)e 1,21 milioni in Cina (-6,6%), primo paese colpito dalla crisi sanitaria, la cui ripresa èiniziata ad aprile. Nei primi 8 mesi del 2020 in Giappone la contrazione dei volumi produttivi è di 1.672.218 autoveicoli (-25%). I dati sono nella nuova pubblicazione L’industria autoveicolistica mondiale 2010-2019, realizzata dall’Area Studi e Statistiche dell’Anfia.Nel 2020 la produzione mondiale di autoveicoli è stimata a 77 milioni di unità, -17% sul 2019, pari a 15 milioni di autoveicoli in meno, ma con l’acuirsi della pandemia nel quarto trimestre, si profilano rischi al ribasso.