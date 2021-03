MILANO – I numero parlano chiaro: la propensione all’acquisto degli italiani che cercano attivamente un’auto è più che dimezzata. Questo quanto emerge dalla terza edizione dell’indagine condotta da Subito, piattaforma n.1 in Italia per comprare e vendere con oltre 13 milioni di utenti unici mensili che ha interrogato quasi 5.000 utenti che da novembre 2020 a gennaio 2021 hanno effettuato ricerche

all’interno della categoria Auto di Subito Motori.

Dall’indagine emerge che per il 57% degli intervistati la pandemia ha effetti sulla propensione all’acquisto di un’auto, un dato che si riavvicina alle prime rilevazioni fatte ad aprile 2020 (59%). Guardando alle fasce di età e alla situazione lavorativa, sono soprattutto studenti (61%) e lavoratori autonomi (63%) a essere influenzati dalla situazione attuale nella scelta d’acquisto, così come gli utenti con budget di spesa fino a 10.000€ (60%).

Tra gli effetti principali, la decisione di rimandare l’acquisto per il 50% e di ridurre il budget per il 40%, mentre raddoppia la percentuale di italiani che valutano di spostarsi dall’acquisto del nuovo all’usato (11% contro 6% della rilevazione precedente). La decisione di allungare le tempistiche dell’acquisto dipende soprattutto da motivazioni legate all’incertezza generale (49%), alla preoccupazione per la propria situazione economica (39%), ma anche all’attesa di incentivi e formule più vantaggiose da parte di case automobilistiche e concessionari (21%).