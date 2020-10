ROMA – Il mercato dell’auto rialza la testa anche in Italia (+9,5 per cento a settembre). Tutti d’accordo sull’effetto incentivi che purtroppo però stanno già finendo.

Ma il dato più clamoroso rigurda l’escalation dei modelli ibridi ed elettrici: +215% a settembre e +72% da inizio 2020. Tra queste, le ibride mild e full crescono del 210% nel mese, con una quota di mercato del 20,5%, e del 60% nei primi nove mesi 2020, con una quota del 13% (era del 5% nello stesso periodo del 2019). Le ricaricabili vendute a settembre 2020 sono il 241% in più rispetto a settembre 2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle auto elettriche (+224% e 2,6% di quota) che, soprattutto, delle ibride plug-in (+268% e 1,9% di quota), le quali, insieme, rappresentano il 4,5% del mercato nell’ultimo mese e il 3% da inizio anno. Nel cumulato dei primi nove mesi del 2020, le elettriche e le ibride ricaricabili aumentano del 154% rispetto allo stesso periodo del 2019. A settembre, la versione ibrida della Panda si conferma il modello più venduto tra tutte le vetture ibride. Bene anche le versioni ibride della Lancia Ypsilon e della Fiat 500, rispettivamente al quarto e al sesto posto. Jeep Compass e Jeep Renegade sono i due modelli ibridi plug-in più venduti.

Sono dati che cominciano a ridisegnare completamente lo scenario del mercato automobilistico ormai decisamente orientato verso scelte green. I modelli elettrici e ibridi sono tanti e altri sono in arrivo e se gli incentivi verranno confermati anche il prossimo anno le vendite di automobili potranno davvero tornare in maniera stabile con il segno “più”.

Fonte www.repubblica.it

