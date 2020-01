La celebre stazione sciistica di Courchevel, nelle Alpi francesi, ha ospitato la presentazione in prima mondiale dell’ACH130 Aston Martin Edition, il velivolo per impiego privato che è il primo frutto della recente collaborazione siglata tra Aston Martin Lagonda e Airbus Corporate Helicopters. Questa esclusiva edizione speciale dell’elicottero ACH130 è caratterizzata da una estetica esterna particolare – prevista in quattro diverse varianti – che riprende elementi stilistici della tradizione Aston Martin. Oltre alla verniciatura Stirling Green che si dissolve nella parte Jet Black sul lato inferiore dell’elicottero con elementi Skyfall Silver (ispirato al celebre film di 007) attorno ai cofani, sono disponibili combinazioni con altri colori Aston Martin, tra cui Xenon Grey, Arizona o Ultramarine Black. All’interno, la cabina di ispirazione automobilistica è frutto della collaborazione tra i designer aeronautici di Airbus Corporate Helicopters (ACH) e gli stilisti di Aston Martin che hanno lavorato a stretto contatto per oltre un anno. Il risultato, che unisce i valori chiave di eccellenza, qualità e servizio di ACH con la passione di Aston Martin per la bellezza, l’artigianato e il design luxury comfort, è un ambiente di grande classe, rifinito in pelle scamosciata Pure Black o, in alternativa, con una altre pelli selezionabili tra cui Oxford Tan, Pure Black, Cormorant e Ivory. Gli elicotteri ACH130 Aston Martin Edition sono impreziositi da elementi distintivi a partire dalle iconiche ali Aston Martin, che sono impresse sugli accessori in pelle di lusso, posizionati con gusto in tutta la cabina. Ne è un esempio il disegno ‘brogue’ sul retro dei sedili anteriori che è lo stesso dettaglio che si trova nella DB11 corre lungo il centro del sedile, così come le porte che sono state rifinite in pelle per offrire ai passeggeri comodi punti di contatto durante il volo. Utilizzando materiali della migliore tradizione automobilistica Aston Martin, l’interno di questa edizione speciale dell’ACH130 si inserisce in armonia con l’interno delle auto sportive Aston Martin. Ognuno di questi elicotteri in edizione speciale avrà una placca inserita sul cruscottocon i loghi della partnership, il numero di edizione e il nome del proprietario (qualora lo desiderasse essere incluso). ”Partendo da una nostra serie di principi di progettazione automobilistica – ha detto Marek Reichman vice presidente e chief creative officer di Aston Martin – negli ultimi anni abbiamo imparato come applicarli ad altre aree del design, come l’architettura, le moto e ora gli elicotteri. Questa prima applicazione su un elicottero ha rappresentato una serie di sfide interessanti, ma ci siamo divertiti a superarle. La bellezza è di vitale importanza per Aston Martin e per i nostri clienti e pensiamo che l’ACH130 Aston Martin Edition sia una macchina intrinsecamente bella. Ha rappresentato una meravigliosa tela su cui lavorare il nostro team, quindi non vediamo l’ora di vedere la reazione di tutti”. L’ACH130 Aston Martin Edition è già disponibile su richiesta con consegne che inizieranno alla fine del primo trimestre 2020.

