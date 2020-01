(ANSA) – ROMA, 14 GEN – Le auto di Tesla “presto” saranno in grado di parlare con i pedoni nelle vicinanze. Lo ha twittato Elon Musk, pubblicando un breve video in cui si sente una Model 3 dire: “Bè’, non stare lì a fissare, salta su”.

“Le Tesla presto parleranno alle persone, se vorrete. E’ vero”, ha scritto Musk su Twitter. La novità sfrutta presumibilmente gli altoparlanti esterni che Tesla sta installando sulle sue auto per ottemperare alle norme di sicurezza che impongono ai veicoli elettrici di fare rumore, così da poter essere uditi.

La possibilità di far parlare le auto potrebbe avere un’utilità in futuro, nella realizzazione del piano di Musk per far operare le Tesla come una flotta di taxi a guida autonoma.

Le auto, in pratica, si aggiungerebbero alla flotta quando non sono usate dal proprietario, e guadagnerebbero denaro per lui.

(ANSA).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram