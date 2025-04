La Škoda più scattante di sempre: trazione sui due assi e potenza di sistema di 250 kW per uno 0-100 km/h in soli 5,4 secondi. Batteria di nuova generazione: capacità di 84 kWh, picco di ricarica in corrente continua di 185 kW, dal 10% all’80% in 26 minuti. In consegna da luglio, a partire da 51.100 euro

A poche settimane dal debutto mondiale avvenuto nel corso dell’ultima edizione della Milano Design Week, nell’esclusiva cornice del Padiglione di Arte Contemporanea, il nuovo Škoda Elroq RS è già disponibile per l’ordine dei clienti italiani.

Sviluppato per offrire un nuovo livello di performance e piacere di guida, porta su strada l’ultima evoluzione della piattaforma MEB, con trazione sui due assi grazie alla presenza di due motori elettrici, potenza di 250 KW e batteria di nuova generazione con capacità salita a 84 kWh. Elroq RS è previsto in consegna dal prossimo mese di luglio a partire da 51 mila euro. Compresa nel prezzo anche la vernice pastello o metallizzata (tranne il colore rosso velluto) a cui si aggiunge la nuova colorazione Verde Mamba.

Due motori elettrici lo rendono il modello più scattante nella gamma Škoda

Škoda Elroq RS riprende tutte le caratteristiche del nuovo SUV compatto 100% elettrico, in termini di abitabilità e praticità quotidiana, declinandole in una variante studiata per massimizzare il piacere di guida e le performance. Grazie alla presenza di due motori elettrici, uno per ciascun asse, Elroq RS scarica a terra facilmente la potenza massima di 250 kW, fermando il cronometro in soli 5,4 secondi nel passaggio da 0 a 100 km/h, dato che lo rende il modello di serie più scattante nella gamma Škoda.

Il nuovo pacco batterie ha una capacità lorda di 84 kWh (netti 79 kWh) e grazie anche alla maggior densità di celle e alla tecnologia di pre-condizionamento, permette di raggiunge un picco di 185 kW nelle fasi di ricarica in corrente continua, che corrispondono a 26 min per passare dal 10% al 80%. La possibilità di ricarica in corrente alternata fino a 11 kW consente di ripristinare senza difficoltà la carica anche a casa, massimizzando i vantaggi della mobilità elettrica. In ciclo WLTP, Elroq RS raggiunge un’autonomia min-max di 523-549 km, con un consumo pari a 16,2-17,2 kW/100 km.

Un elevato piacere di guida

Škoda Elroq RS offre un elevato piacere di guida grazie alle sospensioni sportive ribassate di 15 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore . Il nuovo sistema di sterzo ha una messa a punto specifica per ottenere una guida più diretta.

Il sistema elettronico di gestione degli ammortizzatori DCC, di serie, ha impostazioni specifiche, adattate alle dimensioni compatte della carrozzeria, con possibilità di taratura fine degli ammortizzatori, potendo scegliere tra 15 impostazioni nella modalità Individual. Tenendo in considerazione l’aumento della potenza, la variante RS ha anche freni più potenti, con pinze a due pistoncini sull’asse anteriore.

Si riconosce al primo sguardo

Nuovo Elroq RS si riconosce al primo sguardo per i dettagli che evolvono in chiave sportiva gli stilemi del linguaggio Modern Solid, portato al debutto proprio da Elroq. I paraurti hanno prese d’aria ampliate e numerose finiture in nero lucido; al posteriore spicca la fascia catarifrangente che sottolinea l’ampiezza del veicolo, mentre i cerchi in lega da 20” (21” in opzione) hanno un design specifico, ottimizzato a livello aerodinamico. Tutti i lettering sulla carrozzeria, le cornici dei cristalli laterali e le calotte degli specchietti retrovisori sono in nero lucido per creare maggiori contrasti con il colore carrozzeria.

Gli interni

L’abitacolo è dominato dalle tinte scure ,come è tipico sui modelli Škoda RS, ed è impreziosito da sedili ad alto contenimento con appoggiatesta integrato, volante e pedaliera sportiva. La Design Selection RS prevede di serie le sellerie e i pannelli delle portiere in microfibra Suedia con cuciture a contrasto verde lime e finiture in carbon look.

Un equipaggiamento di serie completo

L’equipaggiamento di serie è completo sotto ogni punto di vista. Fanno parte della dotazione standard il sistema di infotainment con schermo da 13”, navigazione connessa e connettività smartphone wireless, insieme al climatizzatore bi-zona, ai gruppi ottici anteriori in tecnologia Matrix LED con Tech-Deck face illuminata, al portellone elettrico con Virtual Pedal e ai sedili anteriori riscaldati, con quello del conducente a regolazione elettrica e con funzione di massaggio. La sicurezza di marcia è garantita dalla presenza di serie della suite completa di ADAS che permettono la guida assistita di Livello 2 mentre, in caso di sinistro, Elroq RS può contare su ben 9 airbag, aggiungendo ai 7 di serie anche gli airbag laterali posteriori.