La percentuale di CO2 emessa dagli scarichi dei veloci sembra non tener conto del ‘ceto’ e delle dimensioni dei motori e delle auto stesse, comportandosi insomma come la celebre ‘a livella’ del principe De Curtis, alias Totò. I valori sono identici: 130,5 g/km nelle zone dove abitano i ricchi come dove la maggioranza dei cittadini è più povera. Lo evidenzia una indagine realizzata in Francia da Autoways che ha valutato il livello di CO2 emessa nella quattro città con maggiore reddito (classifica guidata da Neuilly-sur-Seine, con entrate per abitante di 43.079 euro all’anno) e quelle con il reddito più basso (a partire, in negativo, da Epinay-sur-Seine dove la media è di 15.515 euro all’anno). La finalità di questa ricerca – ha spiegato Eric Champarnaud, presidente di Autoways – è stata quella di fare chiarezza sulle reali quantità di CO2 che vengono immesse nell’aria dalla circolazione. ”Parlando di emissioni di CO2 a parte delle automobili – ha detto Champarnaud – i commenti riguardano spesso solo i veicoli di nuova immatricolazione. Questo indicatore non riflette però la realtà poiché non tiene conto della flotta dei mezzi che sono in circolazione”.

Autoways ha preso in esame le città francesi con più di 30mila abitanti ed ha scoperto che le emissioni di CO2 sono ‘indipendenti’ dal ceto o dallo statu sociale dei cittadini che posseggono e guidano le loro auto in ambito urbano. Oltre ai due valori choc di Epinay-sur-Seine e Neuilly-sur-Seine (in pratica uno dei quartieri chic di Parigi) entrambi attestati a 130,5 g/km – nonostante forti differenze nell’età media delle auto, 8,64 anni a Epinay e 5,49 a Neuilly – spiccano alcune località davvero ‘green’, con valori davvero contenuti. Al primo posto di questa speciale classifica Puteaux con 115,9 g/km (reddito medio 25.551 euro), Noisy-Le-Grand con 116 g/km (20.446 euro), Clichy con 116,1 g/km (18.112 euro), Rouen con 118 g/km (19.263 euro) e Rueil-Malmaison con 118,2 g/km (30.013 euro).

